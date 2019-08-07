中國下令禁參加金馬獎！業者曝真正原因

2019-08-07 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國今早宣佈暫停影片與人員參加第56屆金馬獎，對此有中國業者分析，去年金馬獎頒獎典禮發生兩岸藝人「政治拚場」事件，金馬獎和明年總統大選時間相近，中國憂心若同樣事件再度發生恐會升高台灣「反中情緒」，重演當年周子瑜事件，變相幫民進黨助選，因此才做出禁止來台參加金馬獎決定。

據《中央社》報導，中國下令禁止影片與人員參加第56屆金馬獎，一匿名受訪的中國影視業者表示，並不特別感到意外，「圈內已經討論很久了」他提及，大概在6月底，就已經聽到中國官方將不允許參加金馬獎的消息，主因是，去年兩岸影視界人員先後在頒獎台上進行政治表態，引起軒然大波。

該名業者說，金馬獎「政治拚場」事件發生後，就聽到中國官方的兩種應對版本，一是裝沒事，像一陣煙過去；另一是乾脆不參加2019年的金馬獎，顧及近來政治情勢變化，後者成了選擇。

該名業者強調，金馬獎距離明年台灣1月的總統大選不到2個月，中國難免憂心，萬一台灣突然又「安排」一個喊話橋段，加上香港「反送中」討論熱烈，光是講個「香港加油」都會讓中共感到尷尬。

他指出，屆時坐在台下的中國藝人該如何自處，不上去「護航」無法對內交代，真的做了又會升高台灣民間「反中情緒」，重演當年周子瑜事件，變相幫民進黨催票，這非中國所樂見。

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