花近千萬買中國衛星圖資喊卡 農委會說明解約原因

2019-08-06 17:05

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會農試所今年5月底以近千萬元決標，採購中國衛星拍攝的台灣國土圖資，遭批有資安和國安疑慮，農委會副主委陳駿季今天下午出面說明，強調只是購買圖資，不是特地請中國衛星來拍攝台灣國土，也不會有資訊外流疑慮，初步了解沒有違反國家規定，但是考量各界疑慮，因此跟廠商雙方合意解除合約。

陳駿季表示，農試所從2008年開始採購國外衛星圖像，過去都是購買4波段的圖像，從來沒有跟中國購買過，來源幾乎都是法國，這次是首次採購12波段的高光譜的衛星圖像，因為不同植物反射光譜不同，可以藉此精準掌握栽培面積和作物資訊。

陳駿季強調，過去到現在購買國外圖資，都沒有指定用任何一家或任何一國的衛星影像，只是開出規格，解析度10公尺左右，解析度越高就會越貴，這次採購才出現衛星圖像來源疑慮，由於屬於商業衛星影像，任何人都可以購買，並不是農試所請中國衛星來拍攝台灣國土，農試所只是購買圖資，買回來以後還要經過資料處理，才會成為對農業資訊有意義有價值的資料，這些資料絕對不會提供給外界，更不會提供給中國。

陳駿季指出，後續決標後，政府單位內部檢核機制有發現，得標廠商使用的產品來源是中國，衛星影像和中國容易聯想是否涉及資安和國安問題，因此農試所也開始尋找相關規範，初步了解，目前沒有違反任何國家規定，但是基於外界疑慮，內部資安規範尚未非常明確的時候，農試所業務還要繼續執行，因此先跟廠商雙方合意下解除合約，當初是訂定開口合約，尚未開始執行，沒有違約金問題。

農試所說明，5月28日決標，決標金額是990萬元，是最低價格得標，7月22日跟廠商解約。至於後續招標是否會限制中國來源圖像？陳駿季說，內部會再討論跟檢視，以謹慎態度面對這個問題。

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