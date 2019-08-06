柯P組黨 郭台銘、王金平送花籃藏深意

2019-08-06 10:57

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」，今天在台大醫院國際會議中心舉辦創黨大會，鴻海創辦人郭台銘、前行政院長王金平人未到、花現身。只見兩人非常有默契地將名字「台銘」、「金平」加入賀詞中；由於先前曾傳出「柯、郭、王」如果結盟，對於2020選戰將大有衝擊，此次郭台銘與王金平都致贈花籃，格外引發關注。

台民黨創黨大會租借台大醫院國際會議廳舉辦，兩個入口處，一側放了郭台銘的花籃，賀詞寫著「台灣 安定繁榮是共識；銘記 找回良心的初衷」，而其中「找回良心的初衷」也是柯文哲常掛嘴邊的一句話。

王金平的賀詞則寫著「台灣團結成金 民心齊建太平」。由於兩人都將自己的名字放進賀詞中，相當有默契，且提到共識、初衷、齊建太平等字眼，格外引發遐想，是否三人真的會在明年大選有合作空間。

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