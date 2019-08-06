柯貪污說粉專扯出「丁允恭案」 丁允恭：已報案看1次吉1次

2019-08-06 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨指總統蔡英文雖沒貪污，「但妳旁邊的每個人都貪污啊」，引發軒然大波。粉專「白色之聲」昨發文發表看法，文中一一點名各項案件，其中包括「丁允恭案」。對此，總統府發言人丁允恭今在臉書表示，「已報案」、看見一次吉一次」。

丁允恭在文中反問，「對不起喔我有什麼案？什麼鬼？」強調「這個我一定吉」，並在文末標記「「已報案」、看見一次吉一次」。

針對柯文哲一席「貪污說」，丁允恭昨在臉書直言，在此隊伍中，有許多天天為國家努力者，「他們遠比你跟你『旁邊的人』，為台灣民主做出的貢獻多了很多」，不該用如此狠毒的指控抹殺，接著嗆聲「林北沒有貪汙」、「請道歉」。

「白色力量」在〈批評別人不會讓自己變好，所以我會忍住〉一文中，替柯緩頰，稱他聯訪時的一個「都」字是「失言」，並稱用詞不該用「都」，應為「有很多」，接著指「也許」柯是「看到了這些『案件』」，其中「丁允恭案」就被列在第2位階。

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