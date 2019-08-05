被抹黑貪污！總統府幕僚群火大 揚言「開吉」柯文哲

2019-08-05 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲指稱總統蔡英文身邊的人都貪污，引發總統府幕僚群極度不滿！發言人張惇涵、丁允恭、前發言人林鶴明全都要求柯文哲道歉，民進黨更不排除對柯文哲提出告訴。

總統府發言人張惇涵今（5）日在臉書指出，就像非洲沒有老虎一樣，自己也沒有貪污。我旁邊幕僚們也沒有貪污。「我有貪污的話，歡迎把我抓去關，沒有的話，請道歉，也請向很多無端被指控的人說句抱歉」，她引述柯文哲說過的話：「該改進就改進，該道歉就道歉」。

總統府發言人丁允恭也表示，在這個總統府幕僚的隊伍裡面，有許許多多每天為國家努力的人，「他們遠比你（柯文哲）跟你『旁邊的人』，為台灣民主做出的貢獻多了很多，你不該用這樣狠毒的指控去抹殺我們的努力」，丁允恭說：「非洲沒有老虎，林北沒有貪污，請道歉」。

總統府前發言人林鶴明提到，「我在總統府工作，也常在小英身邊，我沒有貪污，柯市長應該向我和很多無端被指控的人道歉。這樣講話對市長的大局一點幫助都沒有，只是讓更多理性的選民心冷。更讓我們過去的美好，變成只是過去」。

民進黨青年部主任黃守達對此在臉書發起「小英身邊的人們吉起來！」 活動，他指出，「我們要求，柯文哲為他的不實指控道歉」，黃相信關心台灣，有台灣認同感的人們，都無法接受無憑無據、充滿惡意的無端指控，這不是失言，是在羞辱蔡英文與其團隊對台灣所做出的努力與貢獻。

張惇涵臉書全文

丁允恭臉書全文

林鶴明臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法