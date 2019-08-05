府方要求為貪污說道歉 柯文哲再嗆︰我要道歉什麼？

2019-08-05 15:56

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲批評總統蔡英文雖沒有貪污，「但妳旁邊的每個人都貪污啊」，總統府因此要求柯道歉，總統府發言人黃重諺表示，貪污指控極為嚴重，若沒有證據柯應公開向社會釐清；未料，柯文哲下午再嗆「不是故意要批評她，但是要有反省的能力，我就問慶富案辦到哪去？兆豐案辦到哪去？有時候被人家批評很不爽，但是轉過頭去還是要想一下！」

台北市長柯文哲今表示，自己2016年支持蔡英文，但「妳（指蔡英文）怎麼把國家搞成這樣子，「妳沒有貪污，但妳旁邊的每個人都貪污啊」。對此，黃重諺表示，貪污指控極為嚴重，總統府必須嚴正立場聲明，就像柯市長常說的「有多少證據說多少話」，懲治貪污人人有責，若有證據請向司法單位舉報，司法單位將嚴查到底，若無證據，柯市長應公開向社會釐清，甚至有許多總統幕僚在柯市長的指控下被誤解，柯應表示歉意。

柯文哲今下午出席迪化二○七博物館授證儀式，被媒體問到總統府要求道歉一事，未料，柯文哲再度回嗆，直指「一直希望給小英反省改進的機會，我就問1萬條香菸要多少人買？」他細數1萬條香菸牽扯到侍衛室、國安局、機場、華航，接著又說：「不是故意要批評她，但是要有反省的能力，我就問慶富案辦到哪去？兆豐案辦到哪去？有時候被人家批評很不爽，但是轉過頭去還是要想一下！」

媒體追問柯是否不道歉？沒想到柯文哲說：「我要道歉什麼，以我的個性…」講完立刻上車離開現場。

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