好吃都買！蔡英文訪問觀光工廠 這些伴手禮受青睞

2019-08-04 16:29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕中國干擾台灣大選，8月起限縮自由行旅客來台，衝擊台灣觀光旅遊業者，為了提振國內旅遊信心，總統蔡英文到宜蘭訪問蜜餞觀光工廠，嚐了幾口宜蘭特產「金棗蜜餞」後，越吃越「涮嘴」，當場付現1170元買了多種伴手禮，盼帶動消費買氣。

金棗為宜蘭重要農產品之一，加工處理過後的「金棗蜜餞」，則是地方特色伴手禮，蔡英文今上午到宜蘭市橘之鄉觀光工廠，體驗早期蜜餞製作的手藝，還試吃蜜漬金棗。

由於中國限縮自由行旅客來台，為了鼓勵國內旅遊業者信心，結束DIY體驗後，蔡轉往形象館，逛了十餘分鐘後，買了果乾、金棗蜜餞等多種產品，當場付現1170元買單，連幫忙結帳的櫃檯小姐都說，總統看到喜歡、好吃就買，非常「阿沙力！」

橘之鄉觀光工廠經理林鼎剛說，蜜餞是宜蘭特色伴手禮，很感謝總統蒞臨，帶給他們觀光工廠業者鼓勵，也讓總統了解目前產業狀況。

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