11萬人韓國瑜後援會粉專淪陷！ 韓粉版主驚：我也被踢了

2019-08-03 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜有與多死忠支持者，這些韓粉也在臉書上幫忙創立後援會社團、粉專。不料約在1年前創立、有超過10萬人的「韓國瑜後援會」社團今日卻驚傳「淪陷」！該社團版主，同時也是知名的韓粉徐正文在臉書PO文表示，韓國瑜後援會已經被翻群，被「一些奇怪的人接管了」！

徐正文今日在粉專「鋼鐵俠徐正文」發文，表示舊的韓國瑜後援會已經被「中華法西斯黨」，和一些奇怪的人接管了！他已經被迫離開社團，也希望大家告訴大家，在舊的社團貼文告知粉絲轉移陣地到新的粉專。

據網友透露，一名大頭貼照為韓國瑜P圖管理員，突然將其他的管理員、版主通通踢出社團及封鎖，社團內開始出現各種留言諷刺、批評韓國瑜，形同被「翻群」；有韓粉表示，該名踢人的管理員就是社團創辦人，從一開始就存在，「只能說他們臥底的十分徹底」。

對此，不少韓粉跑到徐正文粉專留言，氣憤表示「假韓粉、1450無孔不入」、「怎麼會這樣！」、「雖被滲透，但是唯真不破！」、「裡面假韓粉很多人」；也有很多韓粉詢問「要怎樣退出舊的阿」、「為什麼無法加入新的」、「報警了嗎？」

相關新聞被轉至PTT後，鄉民則大笑表示「XDDDDDDDDDDDDDD」、「政變成功」、「笑死」、「木馬屠城笑死」、「我佈這個局佈了一年之久」、「我看是鍋（郭）粉翻的吧～選市長是同心的，總統初選後就分兩派了」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」。

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