下鄉桃園開轟 韓國瑜：讓民進黨從樹上摔下來變成在野黨

2019-08-03 20:10

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天到桃園展開參香行程，最後一站到達八德龍山寺，龍山寺是馬祖人在八德信仰中心，不僅選區立委陳學聖，連連江縣籍立委陳雪生也到場，韓國瑜致詞時也呼籲選民讓兩人高票當選，也要用選票讓民進黨從樹上摔下來，由執政黨變成在野黨。

韓國瑜也提到自己在馬祖當兵，只會一句馬祖話「卡溜卡溜」，就是遊玩意思，也呼籲馬祖鄉親支持到桃園「卡溜卡溜」，也支持立法院最優秀的立法委員陳學聖，最後也不要忘記總統要支持韓國瑜。

韓國瑜也提到，從小到廟裡拜拜，心中祈求的不外乎「國泰民安、風調雨順」，「風調雨順」要靠老天爺，但「國泰民安」要靠自己；只是民進黨執政3年，讓大家越來越害怕，害怕沒有未來，感覺未來越來越沒有希望，這種恐懼苦不堪言，他從南走到北、從都市走到鄉村、農村走到眷村都是一樣，大家都在害怕未來，想要國泰民安要靠自己，人民只剩下一項神聖的武器，就是手上選票。

韓國瑜說，民進黨要是執政做的好，百姓安居樂業，百工百業一片興旺、海峽兩岸和平交流，國際生存空間蓬勃發展，台灣人民充滿歡樂，民進黨當然可以繼續執政，這是很漂亮成績單，只可惜執政不力，很差、很差的執政，只能搖身一變打出保護主權，這是民政黨執政悲哀，從古至今都是一樣，藉香港反送中，保護主權，但試問哪個人不愛中華民國，大家希望民進黨執政要拿出成績單，讓人民過好日子，對未來不害怕，年輕人有希望。

韓國瑜說，民進黨如今選舉只有一招就是保護主權，說韓國瑜當選會賣台，五星旗滿天飛，這個執政黨真是可憐又可惡，沒有認真執政，只會搶位子、吃相難看，這是國家悲哀，只有大家團結，以僅有的武器－選票終結民進黨。

韓國瑜是在陳學聖、陳雪生、陳根德、議長邱奕勝、議員劉茂群、呂淑真、朱珍瑤等人陪同下進入龍山寺，也受到廟方及大批支持者歡迎，現場「韓總統、當蒜」聲不斷，隨後韓國瑜也上香致意，並按照古禮獻花、獻果、獻金銀財寶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法