不只針對小英！中國禁自由行來台 他推測真正意圖是…

2019-08-03 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕據外媒報導，台灣智庫諮詢委員董立文表示，北京縮限中國客來台的目的，不只是影響2020年大選，恐怕也在懲罰國民黨；中共對台的考慮不再受藍綠侷限，「可能是怎麼能讓台灣的民主選舉最小幅度地去影響到中國大陸」。

中國文化和旅遊部7月31日無預警宣布，8月1日起暫停發放47省市來台自由行的通行證。總統蔡英文對此回應，依過去經驗，選舉接近時，中國會以限制觀光客的方式做政治操作。她指出，中國把觀光客當作政治工具，只會讓台灣人反感，觀光不該被政治化，政治化的觀光也不會穩定發展。

《美國之音》報導，台灣智庫諮詢委員董立文認為，縮限中國客來台恐怕不只是為了影響台灣2020年大選，「這表面上是在批判民進黨，但實際上是在懲罰國民黨」。他說，國民黨去年贏得九合一地方選舉後，一些新任的國民黨縣市長赴中會見國台辦主任，當時他們得到的承諾是增加赴台旅遊人數，如今中國封殺自由行，等於是不分藍綠一併打壓。

董立文進一步表示，中國的考慮不再受藍綠侷限，「中共的考慮可能是怎麼能讓台灣的民主選舉最小幅度地去影響到中國大陸，再加上香港反送中的效應，所以要降低與台灣的來往。」有些分析人士認為，限制自由行是為了封鎖防止香港反送中的消息，不過報導寫道，中國沒有限制內陸遊客赴香港的自由行，顯示此舉以針對民進黨為主。

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