只要韓國瑜肯說「這句話」 劉宥彤：我就促成郭、韓見面！

2019-08-02 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨初選結果日前出爐，由高雄市長韓國瑜出線，落敗的郭台銘則出國沉澱心靈。先前透露出郭、韓有心結的郭台銘的幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤，被問到怎麼化解兩人心結？她回答，只要韓國瑜出來說，某媒體和他的立場不相關，而且承認該媒體報導香港相關新聞的立場是有偏頗的，「我就促成韓國瑜市長和郭台銘先生的見面」！

2日播出的政論節目「新聞面對面」中，主持人謝震武質問，要如何解開心結？劉宥彤回應，解鈴還需繫鈴人，韓國瑜在媒體上都喊大家是朋友，不過就算不是朋友，只要是黨內同志，大家可以服膺在共同的價值觀下一起努力，「但前提是大家價值觀要相同」。

劉宥彤說，郭台銘在初選前後無時無刻向韓國瑜喊話，因為他覺得整個「媒體集團」是受到國台辦操縱，如果國民黨跟此事無法劃清界線，郭憂心，在台灣民眾觀感下會有疑慮。如果香港情況再繼續演變，不就是擺明讓民進黨撿到槍？

劉宥彤說，一個媒體要有立場沒有關係，只要台灣法律是允許的。但是一個政黨提出的總統候選人，應該要有原則、有立場，「郭台銘從頭到尾講的就是這個，那我講心結就是這樣」。對此，謝震武問，所以韓市長必須出來說，他和那個媒體以後井水不犯河水，大家一點關聯性都沒有，希望郭董回到國民黨的回報，「這樣可以嗎」？

劉宥彤回答，只要韓國瑜出來說，「這個媒體」的立場，和他（韓）的立場不相關，而且認為這個媒體報導香港反送中相關新聞時的立場是有失偏頗的，「假設他敢出來講這句話，我今天就在這裡說，我就促成韓國瑜市長和郭台銘先生的見面」！

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