韓國瑜怒駁愛情摩天輪8月動工 網打臉：當大家都是韓粉？

2019-08-02 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕針對議員質疑愛情摩天輪政策「變來變去」，高雄市長韓國瑜今（2）日回擊，「什麼時候說過動工了，哪一年哪一月哪一天、什麼場合說過動工？」對此，有網友整理出相關新聞打臉韓國瑜，狠酸「韓國瑜以為大家都是韓粉膩？」

民進黨高市議員邱俊憲批評愛情摩天輪從動工、招標變成說明會，籲市府說法別像摩天輪轉啊轉，別只想享受口號吹捧下的造神，應講清楚實情；韓國瑜今受訪回擊，他什麼時候說過「動工」了，哪一年哪一月哪一天、什麼場合說過動工？批民進黨議員每天在唱衰、扯後腿。

他強調，當時意思是說有外商要投入調查研究、探勘，研究這個商業價值，大概有兩到三家，他也強調，自己「什麼時候說謊過呢？」

對此，臉書粉專「我愛掀馬統」發文指出，韓國瑜以為大家都是韓粉？還是以為大家都不會google？該粉專也貼出2家國內媒體在今年4月、6月分別報導「愛情摩天輪8月動工」的新聞聯結。另外，本報也曾於6月27日報導「韓國瑜稱8月要蓋愛情摩天輪 網友苦等：進度到哪了？」質疑韓國瑜的愛情摩天輪政策「不用經過招商？」、「不用環評？」

網友見狀紛紛留言酸「他以為老人家都不會上網，老人家很好騙」、「一個謊言需要更多的謊言來掩飾第一個謊言，但謊言終究是謊言，不攻自破！」、「我覺得他明年應該會忘記自己有當過高雄市長」。

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