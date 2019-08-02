行政執行署人事異動 8個分署長換人當

2019-08-02 19:12

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部2日公布行政執行機關人事調整案，全台共有8個行政執行分署長換人當，其中接任花蓮分署的鍾志正之前在台北分署主任行政執行官任內，處理國民黨黨產查扣案進退得宜，未造成衝突，獲得層峰賞識，調任簡任行政執行官後即執掌花蓮分署；而出任高雄分署長的葉自強，則因催生吉祥物「拍寶」等功績而獲得青睞。人事異動定28日年度大調動生效。

法務部指出，鍾志正及現任行政執行署主任行政執行官兼綜合規劃組組長兼辦主任秘書事務的葉自強，均曾借調法務部部法律事務司辦事，承辦行政執行法的研修事宜、各部會法規諮商及與行政執行署聯繫協調等事務，表現優異。

法務部強調，鍾志正曾任台北分署主任行政執行官兼發言人，對於社會重大矚目案件，每能適時對外說明回應，釐清事實，以正視聽；葉自強曾任板橋行政執行處（現已改制為新北分署）主任行政執行官、宜蘭分署分署長等職務，近年更參與行政執行案件管理系統再造及規劃行政執行機關吉祥物「拍寶」等重要業務，對於行政執行效能精緻化及正面形象推廣，貢獻良多。

而調派志署內擔任主任秘書的現任屏東分署分署長張雍制，法務部表示，他歷任高雄分署、台南分署主任行政執行官職務，帶領屏東分署榮獲第2屆政府服務獎，為行政執行機關首例，該分署並蟬聯2017、2018年度全國各分署評比第1名。

值得一提的是，前任法務部長邱太三雖曾在司改國是會議中承諾不再派檢察官出任行政執行署分署首長，但現任部長蔡清祥本次仍把高雄地檢署主任檢察官李門騫及宜蘭地檢署檢察官洪景明，分別調升為屏東分署、宜蘭分署分署長。

法務部指出，李門騫歷任雄檢檢察官、屏東地檢主任檢察官及橋頭地檢襄閱主任檢察官，曾與高雄市政府合作，擔任毒品防制局緝毒檢察官任務，大力掃蕩轄區內毒品犯罪；洪景明則歷任宜蘭地檢、高檢署檢察官及桃園地檢主任檢察官，曾偵辦宜蘭縣縣議員賄選案，表現均屬優異，其二人均曾於二審檢察機關歷練，現正服務於一審檢察機關，此次皆由一審檢察機關直接派任行政執行分署分署長，符合部內拔擢一審檢察官出任首長的政策。

法務部2019年行政執行機關人事調整案核定調動名單如下：

一、行政執行署彰化分署分署長許萬相調派本部行政執行署臺中分署分署長。

二、行政執行署嘉義分署分署長謝道明調派本部行政執行署彰化分署分署長。

三、行政執行署臺南分署分署長林弘政調派本部行政執行署嘉義分署分署長。

四、行政執行署花蓮分署分署長謝耀德調派本部行政執行署臺南分署分署長。

五、行政執行署主任行政執行官兼綜合規劃組組長兼辦主任秘書事務葉自強調派本部行政執行署高雄分署分署長。

六、高雄地方檢察署主任檢察官李門騫調派本部行政執行署屏東分署分署長。

七、行政執行署簡任行政執行官鍾志正調派本部行政執行署花蓮分署分署長。

八、宜蘭地方檢察署檢察官洪景明調派本部行政執行署宜蘭分署分署長。

九、行政執行署屏東分署分署長張雍制調派本部行政執行署主任秘書。

十、行政執行署宜蘭分署分署長李菀芬調派本部行政執行署主任行政執行官兼綜合規劃組組長。

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