鬼打牆？中國禁止來台自由行 台中卻要爭取中國客

2019-08-02 13:29

〔記者黃鐘山／台中報導〕中國限縮自由行旅客來台，台中市觀旅局表示已提出因應之道，但市議員江肇國今日諷批，「很好！反應很快」，但這些策略不是配合中國航線，就是爭取中國團客，到頭來還是爭取中國客，心裡只有中國，忘記歐美日等旅客，根本鬼打牆。

中國海峽兩岸旅遊交流協會上月31日在官網公告，「鑑於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市居民赴台個人遊試點，特此公告」，直接大刀停止中客自由行來台，消息傳出震驚兩岸旅遊界。

對此，台中市政府觀旅局第一時間即發布新聞稿指出，市府快速提出因應之道，將以擴大城市交流、積極爭取團客、推出短期引客方案3種策略作為，全力協助台中市旅宿業者及旅遊相關業者，降低對台中市觀光旅遊業所帶來的衝擊。

江肇國表示，觀旅局看起來反應很快，但檢視這些策略，擴大城市交流的內容是配合昆明、青島定期航線利多；積極爭取團客是爭取福建沿海各城市及上海民眾組團來台中；短期引客方案則提到和寧波簽署互相送客備忘錄等。

江肇國諷批，市府怎麼到頭來還是爭取中國客，顯見心裡只有中國，根本鬼打牆。日本、韓國、歐美、東南亞，還有台灣國內旅遊，這些客源難道台中市不要了嗎？他要求，觀旅局多想想再提出策略，才能真正降低衝擊。

民眾也狂批「真的是鬼打牆」、「人家都限縮了，還要熱臉去貼冷屁股」、「台中市府的眼界很小，小到只容得下中國觀光客。」、「沒辦法！台中市政府國際觀最遠就新疆那邊了。」、「台中現在成共產黨造謠基地」、「我們台中市早已成中國台中！除了變紅還混黑。」

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