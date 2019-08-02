不放過韓粉！ 王瑞德召網民加入「台灣正義聯盟」捍衛正義

2019-08-02 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕有「告韓粉專家」之稱的資深媒體人王瑞德，日前幫助被韓粉辱罵「去死」的女學生提告，今日他在臉書發文，分享和幾十名韓粉開庭過程，並號召認同捍衛正義、保護弱小的人加入「台灣正義聯盟」，一同打擊網路霸凌，更強調正義要靠自己伸張、決不會從天而降，王瑞德表示一定會刑事、民事都告到底。

王瑞德今日在臉書發文表示，有些人教被告韓粉開庭時辯稱沒有指名道姓、帳號被盜等方式推拖，但這些在法庭上都不管用。王瑞德還預告將在8月8日父親節，向所有已起訴被告提出民事告訴，民事、刑事都會告到底，且還有一名出「出名想瘋了」的韓粉和他眾多追隨者，下星期開始就會陸續接獲傳票。

王瑞德更指出，「台灣到底要選擇草包丶菜包或白包？自己決定」如認同捍衛正義丶保護弱小的人，只要在貼文按讚或留言就可加入「台灣正義聯盟」，更暗酸不必像韓國瑜喊出「出雲箭」口號，大家都只是市井小民，要為台灣正義出一口氣，「割草行動只會越演越烈，人民憤怒只會越來越強」。

王瑞德更嚴正指出，被韓粉攻擊絕不會放過「告死他們」，更呼籲民眾要打官司、爭公道也要自己做功課，正義要靠自己伸張丶絕對不會從天而降，且告成獲得賠償記得協助弱勢團體。更聲明「台灣民法規定只要在宇宙都可以追訴」，只要查到對方身分和地址都可以告，如果在派出所報案不被受理，可能是警方的推託之詞，還可直接到縣市大隊或分局偵查隊報案，或直接寫狀紙附證據到地檢署。

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