時力「不表態的表態」...朱宥勳怒轟：不要在那邊委屈兮兮！

2019-08-01 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕立法委員林昶佐今（1）日公開宣布退出時代力量，也明確表示明年大選將支持總統蔡英文，而時代力量立委洪慈庸同樣表示支持蔡英文，但卻因為割捨不下決定留黨，作家朱宥勳就對時代力量目前模糊的共識提出2點分析，怒轟：不要在那邊委屈兮兮了！

朱宥勳在臉書上發表對林昶佐退黨的看法，他認為關於時代力量是否表態支持蔡英文連任，有一些隱含的訊息在其中，而時代力量的「共識」仍保持模糊不表態的狀態，而朱宥勳也看到「不表態的表態」如此神祕的說法，因此他做出2點分析：第1點是時代力量有考慮支持韓、郭或柯，所以不表態；第2點則是其實時代力量是支持蔡英文的，只是不表態。

朱宥勳怒批，如果是第1種狀況「那還是自盡吧」，因為在這美中貿易戰、國際局勢和香港的事態下，竟然還考慮韓、郭、柯其中一人，這毫無疑問是愧對過去2014年來大家的每一份支持。

朱宥勳對第2種狀況也沒好評，他直言，若是第2種狀況，代表為了政黨的利益，時代力量連自己的認同都可以玩弄。明明支持卻為了換點什麼好處，而故意裝作不支持，他怒轟「這是大人的聰明，我無話可說。」

「不是都要用大人的玩法嗎？」朱宥勳最後直批，如果時代力量要這樣待人，那就不要在那邊委屈兮兮的了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法