柯P轟政府紀律太爛 林濁水：柯文哲有沒有太怪了一些？

2019-08-01 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲籌組新政黨一事昨天傍晚曝光，外傳是從內政部流出訊息。柯文哲今（1）日表示，「這表示國家、政府的紀律太爛」；此外，他也批評，剛當上市長沒幾個月就在跑總統選舉，這是台灣的「不正常的社會現象」。對此，民進黨前立委林濁水疑惑表示，「柯文哲有沒有太怪了一些」？

柯文哲組黨說明的媒體聯訪，今日上午10點在市政大樓吳三連廳舉行。柯文哲表示，昨午吃便當時，市政顧問蔡璧如問說要不要先去登記，他一邊吃飯一邊應說若她覺得要登記就去，後面要怎麼處理再講，「沒想到中午去登記，晚上就流出訊息」。柯文哲批評，「這表示國家、政府的紀律太爛」；此外，他也表示，剛當上市長沒幾個月就在跑總統選舉，這是台灣的「不正常的社會現象」。

對此，林濁水今晚在臉書PO文質疑，「柯文哲有沒有太怪了一些」？林濁水質問，組黨是要搞地下組織？為什麼有洩密的問題？「洩密」了就組不成？警總會捉人？太怪了。

對於柯文哲認為帶職參選是台灣的「不正常的社會現象」，林濁水表示，美國前總統歐巴馬第一次當選參議員，剩下任期還4年就參選總統；另外，前總統布希也是剛當選連任州長就宣布參選總統。他們都沒有被駡，是不是美國是比台灣更不正常國家？

林濁水認為，柯文哲可以有自己的信念自己信守，「但是不要把和自己不一樣的都說成不正常」。他表示，更重要的是無論制度如何，都不能建立只適用少數人「超高標準的特殊信念」上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法