柯P組黨》藍委喊話：留住郭台銘

2019-08-01 10:44

〔記者林良昇／台北報導〕台北市長柯文哲組「台灣民眾黨」，進軍明年大選，國民黨立委認為，柯文哲組黨是意料中的事情，國民黨最需要做的是團結，把鴻海創辦人郭台銘留在國民黨內，才能打贏2020年大選。

立院國民黨團總召曾銘宗表示，半年前就聽說柯文哲要組黨，到處招兵買馬，這是意料中的事，並不意外，柯文哲組黨會衝擊現有政黨，讓國民黨、民進黨的發展空間都受到擠壓，如果柯不跟人搭配，對國民黨相對有利，但萬一跟郭台銘配合，對國民黨衝擊很大，泛藍應該大團結，殷殷期盼郭台銘留在國民黨打贏2020。

國民黨立委賴士葆也認為，柯文哲組黨是預料中的事情，因為柯必須要有陸軍，如要圖大位，組黨勢在必行，民主政治就是政黨政治，柯文哲支持度有超過20％，應該一定有不分區立委席次，但前提是柯要選總統，如果不選總統，支持度很難轉移成不分區席次。

賴士葆表示，柯文哲如果要跟郭台銘搭配，對藍綠都是超級核彈，政治生態會產生很大變化，但國民黨希望郭台銘不要脫黨，因為民主政治還是政黨政治，郭台銘原本就在國民黨，希望大家團結打贏2020大選。

國民黨立委李彥秀說，去年九合一大選柯文哲沒有加入民進黨，白綠那時就宣告分裂了，柯文哲組黨應該能搶下國會席次，延續政治生命，在政壇上有聲量，牽動藍綠兩黨，穩賺不賠，這點對柯文哲很重要。

李彥秀強調，國民黨接下來要用盡辦法，傾全黨之力上到下把郭台銘留在黨內，這是重要關鍵。如果郭台銘跟柯文哲合作，無論誰正誰副難以預料，無論總統大選或立委選舉，對國民黨絕對有傷害，國民黨現在開始，大家就努力留郭在黨內。

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