柯P組黨》王丹：大選高潮迭起 看好蔡總統連任

2019-08-01 14:45

〔記者鍾麗華／台北報導〕高雄市長韓國瑜確定成為國民黨總統候選人、台北市長柯文哲昨宣布籌組「台灣民眾黨」，而中國又宣布停止來台自由行。中國民運人士王丹今天在臉書表示，在最混亂的時局中，不要慌，穩住，該做什麼做什麼，才是最好的戰略。而明年大選，他還是看好蔡英文總統會連任。

王丹說，2020年大選，真是非同一般的熱鬧，這麼早就高潮迭起了。這也反映出，2020年這一仗，的確對於台灣前途來說，至關重要。要不然不會這麼熱鬧。

王丹表示，對民進黨來說，各種驚濤駭浪，其實都在意料之中。與其驚駭不已，不如自己穩住。第一，不管外界有什麼變化，箍住自己的基本盤，民進黨就至少有30%以上的選票；第二，爭取更多願意守護台灣的力量回流，擴大結盟，支持度會再增加至少10%。

第三，嚴防自己的後方，不要再出私菸案這樣的事情；或者即使再出，也不要再犯「超買」那樣的低級錯誤。王丹認為，只要做到以上三點，2020大選，他還是看好蔡英文會連任。

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