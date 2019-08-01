柯P組黨》柯在市府開組黨記者會 議員批市府變黨部

2019-08-01 13:41

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今早與「友柯」台北市議員鍾小平、徐立信等人，在台北市政府11樓吳三連廳開記者會宣布組台灣民眾黨事宜；但台北市議員吳沛憶發現，「台北市市政大樓及市民廣場場地租借申請作業說明」規範使用限制，「不得涉及選舉造勢、政黨黨務及政論性活動」，質疑北市府淪為政黨總部？柯濫用市府資源從事政黨活動。

柯昱安︰空間不夠用、未濫用行政資源

據了解，吳三連廳是以市府媒體事務組名義向秘書處借用。北市府副發言人柯昱安表示，柯文哲每天都有固定的媒體聯訪時間，今原本安排媒體聯訪地點是在市府中央區的連通道，不過因為到場媒體超過30家，受限於空間大小，基於體恤媒體記者，因此受訪地點改在吳三連廳，單純是因空間不夠使用，絕無濫用行政資源，也請外界不需要擴大解讀。

吳沛憶指出，記者會內容為政黨活動，與市政無關，卻在上班時間動員市府人員出勤，且經查明市府相關人員並未請假，請問柯市長，是否濫用市府資源從事政黨活動？此外，記者會召開地點為市政大樓吳三連廳，此會議室並未開放社團借用，任何政黨依規定不能使用此空間辦理活動，請問柯市長今天是以什麼名義使用？

她說，經查證，就連開放社團借用的市府大樓一樓場地，都明訂「不能從事政黨活動」，為何僅供公務使用的會議室，竟可以從事政黨活動？這種只許州官放火，不許百姓點燈的作法，令人質疑台北市政府已淪為政黨總部？她說，柯市長要創立政黨，她沒有意見，但市政黨政不分，利用市政資源從事政黨活動的作法，不僅涉及行政濫權，相信也不是市長所說的好的政治文化吧。

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