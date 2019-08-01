時力風暴》綠黨議員：黃國昌要負最大責任

2019-08-01 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕林昶佐今日宣布退出時代力量，使外界不禁質疑時力是否面臨分裂危機。新竹市綠黨議員劉崇顯昨日（30）就以黨的名義發文，表示看見時力前發言人吳崢「時代力量的問題」一文產生共鳴，便發表相關看法，更指出黃國昌要為時力境況負最大責任。

劉崇顯在貼文中開宗明義寫道「邱顯智是位令人景仰的人權律師，卻不是個適格的政治工作者」。他點出目前台灣所面臨最大危機，便是來自中國的統戰策略，而國民黨總統參選人韓國瑜曾表示「強烈支持九二共識」，黨主席吳敦義更是喊出奪下立院86席修憲門檻的口號，劉崇顯擔心台灣所有進步改革的成果都將化為烏有。

他指出，只有民進黨是台灣唯一有機會、且有能力拒絕中國統戰的政黨，面對民進黨，「第三勢力」的定位就顯得重要，並表示第三勢力結合民進黨，才能守護台灣價值、穩固本土政權。

劉崇顯更點出黃國昌要為時代力量付出最大責任，認為他多次利用民眾的資訊落差，營造「藍綠打假球」的現象，引發對挺時力的民進黨支持者不滿。但在邱顯智接任黨主席後，情況也毫無改變，他舉出原本打著揭弊旗號的國安局私菸案，卻去掉長期黨國結構脈絡，造成一般民眾誤解是蔡英文涉弊。

劉崇顯稱洪慈庸和林昶佐就是深知這點，才會對時代力量充滿危機感，然而邱顯智卻毫無作為，使得「走自己的路」變成「各走各的路」。他希望邱顯智能盡快正視黨內紛擾，一起守護台灣本土政權、「分進合擊」。

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