民進黨︰柯組黨 最傷時代力量

2019-08-01

時力指柯個人魅力無法轉換 決提更優秀人才對戰

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市長柯文哲將組「台灣民眾黨」，為明年總統及立委選舉備戰。民進黨陣營指出，柯組黨是「進可攻、退可守」，進可參選總統，退則專心拚立委席次。由於柯文哲試圖向鴻海創辦人郭台銘招手，密切觀察最後是誰代表參選總統。

黨內人士也分析，在立委選舉方面，「台灣民眾黨」無法取代國民黨、民進黨，但可能取代時代力量，首當其衝及最大受害者其實是時代力量，「所以為何時力會亂，就是看到柯文哲要組黨，有人想要棄船。」

柯郭若不同組合 衝擊也不同

民進黨人士指出，「組黨不一定要選總統，但選總統一定要組黨」，如果要選總統，沒有任何立委參選人一定選不上。若柯文哲與郭台銘兩人聯手，其中一人選總統、另一人負責搶攻立院席次，若郭參選總統當然對國民黨的衝擊較民進黨大；但要郭、柯組成正副總統候選人的搭配，有點困難。

立委吳思瑤受訪說，柯組黨不必然是為選總統，或有其他計畫，是否會對民進黨選情造成衝擊，都要靜觀其變；何況社會期待不僅為了組黨，也不該只是為了選總統，而是要有社會責任和具體路線、論述，不該只是政治動作，忽略黨的理念和本質。

立委何志偉則認為，若柯文哲參選總統，蔡英文總統的選情勢必會更加艱困，最壞就是兩敗俱傷、國民黨重新執政。他也形容，柯若推出立委人選，可能形成「到處都是三腳督」局面，他呼籲大家冷靜理性考量台灣大局，選舉有時是「一加一等於二」，就怕變成「一減一等於零」。

對於立委選舉可能受到台灣民眾黨衝擊，時力立委徐永明表示，時力的因應，就是要提出更優秀的人才，當兩邊拿出立委候選人名單時，能夠「高下立判」，符合大家對第三勢力的期待。

徐也說，柯文哲的強項是個人魅力，但過去柯文哲推出「柯Ｐ認同卡」、「台北監督聯盟」等，推出來的人選都與外界期待有落差，也證明柯的魅力沒辦法轉換到他人身上。因此，他認為，柯若參選總統，衝擊才會比較大，壓力也會加乘。

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