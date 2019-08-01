柯P組黨》韓國瑜選總統 林右昌：一心無法二用

2019-08-01 11:05

〔記者俞肇福／基隆報導〕高雄市長韓國瑜要代表國民黨參選總統，台北市長柯文哲要籌組台灣民眾黨，基隆市長林右昌今天回應，台灣是民主國家，參選、組黨是每個人權利，我不好去評論北高市長做這樣的決定，北高市民是否認同；但是我相信一心無法二用，更不用講說市長工作如此繁重，跑去選舉或是當政黨領導人，要花很多時間去處理選務或黨務的工作，這與市政工作一定會有衝突。

林右昌說，柯市長組黨的事情傳聞很久，不是一天兩天，到現在要組成政黨，從台灣民主政治發展來說，這不是甚麼壞事，沒有甚麼可以評論，對於總統、立委選舉會帶來變數。

不過，民主政治最重要就是爭取人民認同與支持，對民進黨最重要的就是找回人民對民進黨的支持與認同，對台灣社會付出與努力，爭取人民的支持，這是年底選舉很重要的核心價值。

林右昌說，他擔任市長以來，每天有處理不完的市政問題，市長越努力大家越能看到城市的進步，會做事的市長很快能看到成績，他不好評論北高兩市市長做的決定，北高兩市市民能否支持；縣市長很難去擔任全務、全職的黨主席，跟市政工作一定有衝突，一個人一天就24小時，你分到政黨工作上，要全國輔選，要處理複雜瑣碎的黨務工作，很難相信會把市政工作做好。

林右昌說，這是韓國瑜、柯文哲兩位市長的決定，他身為基隆市長，就是把基隆市政建設做好。

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