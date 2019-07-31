柯文哲組黨 國民黨：不再是白色力量

2019-07-31 21:21

〔記者施曉光／台北報導〕台北市長柯文哲傳出籌組「台灣民眾黨」，國民黨組發會主委李哲華今晚評估指出，柯P此舉明顯與過去自己宣稱走「白色力量」的路線相互矛盾，在未來大選中未必討得到好處，因為既然組黨，就不再是所謂的「白色力量」。

至於柯文哲組新政黨後，對於明年大選藍、綠陣營的影響程度如何？李哲華說，目前很難評斷，因為柯文哲過去受年輕與中間選民的歡迎，是因為他不同於藍、綠兩大政黨，結果現在組織政黨，就不再是「白色力量」，這些年輕與中間選民會開始對柯P抱持懷疑的態度，能否繼續維持過去的支持度，會有很大的挑戰。

不過，李哲華也說，柯文哲組黨就是為了連署參選總統，必須要有組織號召，透過吸引民眾入黨，順便推動連署，但此舉也面臨與過去自己走「白色力量」路線，並質疑政黨政治的言論相互矛盾。

他分析，以目前台灣政治生態來看，柯文哲的政黨要達到國會最大黨或過半數有極大困難，因此未來選戰過程中，理性選民必定會思考一個問題，就算讓柯文哲當選總統，在立法院也無法推動任何政策，對台灣政治發展反而不好。

李哲華指出，從政黨支持度的長期民調來看，國民黨始終維持在3成多，民進黨2成多，時代力量則有7、8％，大綠、小綠合計約3成多，過去柯文哲在政治光譜上雖然被歸類在中間，但如果以組黨爭取「政黨票」，原本支持柯文哲的中間選民不見得就會跟著過去，而且就對藍、綠的影響來看，比較可能會瓜分大綠與小綠的部分。

至於外傳柯文哲與參選國民黨初選失利的郭台銘合作，李哲華持保留態度說，國民黨基本上還是相信郭台銘會一本初衷，支持國民黨與中華民國，郭、柯合作議題只是柯文哲方面或郭台銘身邊一些不願意支持國民黨總統參選人韓國瑜的人有心操作，「我們基本上還是對郭台銘有信心」。

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