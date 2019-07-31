找高嘉瑜當副市長被打槍？ 柯文哲這樣回…

2019-07-31 10:54

〔記者沈佩瑤／台北報導〕向來被視為「友柯」的民進黨北市議員高嘉瑜昨受訪自爆，台北市長柯文哲曾問她是否要當台北市副市長，接下來再選市長，但她婉拒，認為要就直接選市長，並笑說自己的目標是立委、選不上再選市長，若選不上就選總統。

對此，柯文哲今天受訪沒有正面回應，他表示這是一個很嚴肅的題目，上次講過，兩千年後台灣的總統都做不好，其中一個很大理由就是我們的總統都沒有訓練，所以他認為侯友宜一定做得不錯，因為侯已經訓練7年了，整個狀況都很了解，幾乎是無縫接軌可以接上去。

柯表示，像我這種已經算夠聰明、夠用功了，也要花2年時間才搞清楚狀況，如果是一般跟這系統無關的進來，等他搞清楚，我看第一任都已經做完了，所以我們這種重大職務完全沒有訓練去接，這是很大的問題。

他提到，自己有在研究，台灣政治上其他幾個大都市，這種完全沒有訓練，政策全部打斷重來，這也是造成我們地方自治上一個很大的缺點。

至於還問過那些人接班副市長，要培訓他們？柯則說，自己之前在議會被人家問到挑接班人條件是什麼，「我說第一條件是要選得上，選不上都屁話，再怎麼訓練都沒用」。

他重申，這是個嚴肅題目，國家重要職務，在目前選舉制度之下會出現一種局面，「哇！來了一個完全沒有經驗，真可怕！」

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