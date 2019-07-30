「我不當備胎、要就直接選市長」高嘉瑜爆柯文哲找她當副市長

2019-07-30 17:18

〔記者楊心慧／台北報導〕時代力量立委黃國昌被爆將與柯文哲結盟，當柯辭職選總統時，黃便可卡台北市長的位置，台北市長柯文哲否認，表示很久沒看到黃國昌，媒體又問柯心裡備位人選是否為台北市議員高嘉瑜？柯說他支持高選港湖區立委。高嘉瑜今受訪透露，柯曾問她是否要當台北市副市長，接下來再選市長，但她婉拒，認為要就直接選市長，並笑說自己的目標是立委、選不上再選市長，若選不上就選總統。

高嘉瑜表示，她不喜歡、也不可能當備胎，要就是要當正的，柯文哲也有和她講過，看要不要去當副市長再去選市長，但不知道是認真還是開玩笑，柯是認為先當副市長有個磨練，再選市長比較容易選上。

高嘉瑜說，若黃國昌有意要選市長，柯文哲可考慮先讓黃當副市長，看是否做不錯，將來選市長也很有機會，柯是以目前的新北市長侯友宜來舉例，因此她認為黃國昌也可以試看看，行政首長和民意代表的角色不一樣，民眾的感覺也不一樣，先去熟悉一下，說不定黃國昌會發現市長不適合他，可能較適合作民意代表，像做市長可能沒辦法揭發弊案，或許就不是他想要的，還是要問黃國昌本人比較清楚。

媒體追問當時怎麼回答柯文哲？高嘉瑜笑說：「我就說我才不要阿！我沒有要當備胎、當副市長，要選就直接選市長，我自己的目標是先選立委，立委選不上選市長，市長選不上就選總統。」

至於柯文哲是否有向她透露若選總統，副手是誰？高嘉瑜說，柯文哲不會和她講這個，但總統、副總統這個嚴肅的問題，相信柯有他的規劃，包含和郭台銘整合，這部分她不方便參與和了解，但認為柯應該要先考慮備胎市長要誰來接，再考慮副總統是誰。

至於接下來的立委選戰，高嘉瑜表示，目前她的目標仍是選港湖區立委，希望能爭取立委提名，把這戰打好，有機會才會往下考慮，如果內湖、南港自己的選區都無法顧好，也很難再往外擴展，還是覺得扎根基層較重要。

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