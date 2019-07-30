立委助理遭控領400萬補助 蘇嘉全說話了...

2019-07-30 12:17

〔記者謝君臨／台北報導〕綠黨昨在臉書爆料，指時代力量立委高潞‧以用的國會助理陳恩澤，涉嫌利用職務之便，「狂拿經濟部400萬補助」；對此，陳強調相關政府資源依法申請，於法有據；立法院長蘇嘉全今表示，這個在法律各方面的調查還沒有一個結果，我們不能入人於罪，「我覺得任何的立法委員都不應該有任何違法的行為」。

蘇嘉全今天上午接見英國國會上議院前議長德蘇莎等人，針對高潞‧以用的國會助理領取補助一事，蘇於會前指出，基本上，這個是屬於立法院自律的行為，雖然我們有紀律委員會，不過也要有人提案，才有辦法進行處理，但是本案在法律等各方面的調查，還沒有一個結果，我們不能入人於罪。

蘇嘉全說，這部分時力自己本身也要進行調查，相關單位均可以調查；蘇強調：「我覺得任何的立法委員都不應該有任何違法的行為」。

綠黨昨指出，今年1月，經濟部公布「民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備」核定名單，在19個申請單位中，「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」同時獲得經濟部核定最高200萬元的補助；但這兩個單位不僅是高潞聲稱已離職的主任、也就是高潞的緋聞對象「陳士章」所創辦，現在的負責人「陳恩澤」，恰巧也是高潞的辦公室副主任。

綠黨表示，高潞在第9屆第6會期擔任立法院經濟委員會委員，經濟部正是其監督單位，其助理所經營的兩個單位，在沒有實績的狀況之下，竟在該會期結束前獲得經濟部400萬元的綠能補助。

綠黨表示，立委對經濟部有實質監督權，助理承攬經濟部數百萬元的綠能計畫，已明顯違反利益迴避法相關規定；而申請人就是立委助理，經濟部敢不給最高預算嗎？這400萬元背後，高潞到底有沒有施加壓力？

面對指控，高潞‧以用聲明指出，她自擔任立委以來，並未利用任何職權獲取補助，不實指控對她及時代力量的政治形象都造成損害；對此，她將持續堅持該黨政治理念，繼續監督政府施政，並促進原住民族之權益發展。

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