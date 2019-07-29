割稻尾風波 立委洪慈庸臉書回批中市議員賴朝國

2019-07-29 17:23

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸今天在臉書po文指出，這幾天，台中市國民黨議員賴朝國，突然冒出來指控其「割稻尾」，潭子國小跑道整修的350萬體育署補助，是他一人透過台中市副市長楊瓊瓔爭取，令人一頭霧水，洪慈庸痛批「無法接受！立法委員向中央爭取經費，竟然要經過國民黨議員的許可嗎」？

洪慈庸說，職權各不同，如何割稻尾？無論陳情或建設，都常混合地方機關和中央部會的權責。其職權在中央、議員的職權在市政府，現在中央補助已經有，要再由議員敦促市府的配合款編列，才有辦法進行下去，哪裡有衝突了？

她並說，建設地方，需要分黨派嗎？不只賴議員提到的潭子國小，這次其連同大雅國小、神岡國小、后里國小的需求一起爭取，對地方有幫助的、中央有對應經費的，每一案她都會協助，難道國民黨的議員爭取了，就要去限制其他黨的立委爭取嗎？

洪慈庸強調，需要爭取的教育資源還有太多。在缺少資源的區域，必定有大量需要中央協助的需求，尤其是教育資源。從設備老舊、校舍危樓、到設置非營利幼兒園，團隊都擔心時間不夠了，怎麼會去收割特定項目？替地方爭取資源、改變長期以來分配不均的現象，是其對地方建設的目標和責任。而她負責的對象不是哪個黨派的議員，而是其選區的人民。她無法阻止特定人士為此感到不快，只會為此繼續努力下去。

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