前台東縣長吳俊立父親告別式 冠蓋雲集場面浩大

2019-07-29 15:20

［記者王秀亭／台東報導］前台東縣長吳俊立、台東縣議會議長吳秀華兄妹的父親吳丁伏，今天上午舉行告別式，浩大場面創下台東歷年之最，在老家連封3條路口舉辦，包括前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、立法院前院長王金平等人、民進黨立院黨團總召柯建銘、親民黨主席宋楚瑜及藝人白冰冰等都出席告別式，冠蓋雲集。

吳俊立父親吳丁伏93歲高齡辭世，因吳俊立曾任台東縣議長、台東縣長，其妻鄺麗貞也是前台東縣長，其妹吳秀華為台東縣議長，吳家家族在台東各有成就，政商人脈豐富，告別式上，各路人馬雲集，還有各界友人贊助、來自全台各地15個陣頭、樂儀隊伍，在家祭過後，輪番上陣表演。

曾因選舉因素，上演離婚記的的鄺麗貞，今天也亦步亦趨地陪在吳俊立旁，以吳妻身分，向前來弔喪的賓客一一致意，除中央政治要角前來參加告別式，各縣市議會也都組團前來，光是為維持周邊交通就動員30名義警及20名工作人員。

告別式後，包括樂儀隊、旗隊、陣頭等送行隊伍長達1公里，沿路引起不少民眾側目。

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