國民黨全代會通過韓國瑜選總統 陳柏惟：真心反推薦

2019-07-28 22:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨全代會今日正式通過2020總統大選由韓國瑜代表出征，台灣基進黨發言人陳柏惟指出，韓國瑜作為一個民意代表，首先要面對高雄市政、半年落跑及是否有資格參選總統等檢視，台灣不需要喊口號的政治人物，而是能腳踏實地解決台灣問題的人，他要誠心「反推薦」，「韓國瑜是不適任總統的人選」。

陳柏惟說，2020總統大選，將面臨能否保護台灣免於被中國威脅與侵害等最重要的課題，對台灣社會來說，保持和諧、不分裂、不紛爭，也是最重要的議題，但韓國瑜明顯沒辦法做到阻止台灣分裂，尤其他半年來不斷製造對立，因此，韓國瑜是不適任總統的人選。

陳柏惟今日到台中宣講「護台防中」，用香港連日來的抗爭事例警示，他說，當年香港回歸，不少人存在「馬照跑、舞照跳」希望，自以為可以維持「政治零分，經濟一百分」的局勢，結果卻是中國對香港的控制慾愈來愈強，強大到讓香港人走上街頭抗爭，近來爆多諸多衝突爭議，國外輿論紛紛指責中國黑手介入，但對中國而言，香港局勢已是「關起門來打小孩」，外人干涉無用。

陳柏惟說，台灣2020這戰是保護台灣的一戰，只顧著顧肚子，卻以後不能選總統、年輕人不能決定自己的未來，因此2020一定要保護台灣，民眾最簡單能做到的事就是用手中的選票來保護台灣，總統大選支持最台的候選人、蔡英文女士。

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