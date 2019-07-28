應邀聲援廣德家煎餅 王瑞德：F1、賽馬、紫棋全是假

2019-07-28 19:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市民進黨籍立委趙天麟今午4點半舉辦「備戰2020基層座談會」，為聲援頻遭韓粉霸凌的廣德家煎餅攤商，特別請攤商製作近千份煎餅當點心，政治評論員王瑞德也應邀聲援，王瑞德直指韓國瑜許多政見都是「假的」，所有責任都「別人的」，趙天麟則強調高雄是民主聖地，罷韓、挺韓聲音都應被尊重。

政治評論員王瑞德批評高雄市長韓國瑜，「F1、賽馬、阿諾史瓦辛格」呢？鄧紫棋也沒有代言，所有的一切都是「假的」！所有的責任都「別人的」，把淹水推卸責任給前朝，都推給民進黨。

當韓國瑜提到自己的女兒被霸凌時，十分擔心還嗆「直接衝我來」，如果動他的女兒一定跟對方拚命，黃光芹、王瑞德和網路上所有人的孩子，只是一根草，被韓粉霸凌，韓國瑜卻不將這些人逐出韓粉團，不再承認他們是韓的支持者，一句話都不願意講，王瑞德說「如果韓國瑜讓高雄發大財，今天我就不必來」！

立委趙天麟表示，不管挺誰或不挺誰，都不應該受到言語的霸凌，甚至對身家性命的威脅，這是民主的危機，廣德家煎餅飽受霸凌、恐嚇，擺攤被趕、檢舉、打擾，幾乎無立足之地，但高雄是民主聖地，不論是罷免韓或力挺韓，都應該能自由自在生活於高雄。

趙天麟強調，若只因反對韓國瑜生意就沒法做，相反，不應只是支持的聲音在街頭亂竄，反而造成不同意見者的威脅和影響，如同廣德家生意都沒法做，連任何場地都租借不到，大家一起聲援、支持、溫暖被霸凌的攤商，他也會免費提供法律及稅務協助。

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