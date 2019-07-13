全台民眾力挺廣德家！王瑞德：免費請吃5000份煎餅

2019-07-13 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕高雄香蕉煎餅名店「廣德家」因力挺罷免市長韓國瑜活動，遭大批韓粉瘋狂攻擊，除被國稅局上門關心、員警驅趕，連房東也拒絕續租店面。對此，日前幫廣德家尋找店面的資深媒體人王瑞德自掏腰包請大家吃200份香蕉煎餅，後續更有多名善心民眾響應，總共已累積5000多份，「讓廣德家和高雄好朋友過一個好年！」

王瑞德在臉書發起「用你的新台幣支持全民消滅香蕉煎餅行動」，他表示，廣德家老闆只是做他想做的事，就慘遭霸凌和企圖對他們趕盡殺絕，連一口飯都不給人家吃，真是他X的愛與包容高雄發個屁大財！「幫廣德家老闆，我沒有一丁點好處，我還拿出自己私藏的周轉金。我的目的只有一個，幫助廣德家，幫助小市民，幫助有自己理念的人不受别人的迫害，這才是真正的愛與包容。」

王瑞德指出，7月28日星期天他會到高雄，自掏腰包請200位和他志同道合的好朋友，可以現場享用廣德家老闆現做的香蕉煎餅，地點再公布。「我請大家吃，又可幫助廣德家老闆，這就是我非常單純的發心」。

王瑞德也強調，他不是高雄人，戶籍也不在高雄，所以無法罷免韓國瑜，也不是發起人，大家要支持或罷免任何政治人物，就自己決定。「任何人如果要鬼扯我幫廣德家老闆的用心是期約罷免，我就直接告刑事誣告！我還會加告民事侵權賠償，比照告韓粉標準一樣廿萬元起跳！」

王瑞德提到，目前響應活動的人越來越多，至今已累積5000多份香蕉煎餅，「我快哭了！五千多份繼續往上加！我愛你們！我開第一槍下第一筆訂單已匯款，廣德家老闆很有骨氣，不接受任何捐款，可以自己吃，可以請人吃」。

王瑞德強調，廣德家每週營業2天，沒有超過月營收20萬開發票的問題，他也仍會持續請好朋友幫忙找店面，「台灣加油！高雄加油！」

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