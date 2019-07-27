怒！西門町連儂牆聲援反送中遭破壞 愛國同心會鬧場

2019-07-27 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕有香港及台灣民眾今（27）日在西門町真善美戲院前布置「連儂牆（Lennon Wall）」聲援「反送中」。臉書「香港邊城青年」傍晚指出，現場遭到中華愛國同心會及白衣人鬧場破壞，對方還嗆聲「漢奸」，揚言要殺死這些香港人。

在台港人組成的「香港邊城青年」發臉書說，根據現場傳來的消息，一群香港人及他們的台灣朋友，總計約10人，上午10點聚集戲院前設置連儂牆，卻遭一名白衣人鬧場，該名人士甚至毀損連儂牆上的圖紙。

貼文寫道，接近中午時，愛國同心會的車子載人到場嗆聲，辱罵港人是漢奸，「說要殺死他們」，一名疑似是會長的人甚至動手推其中一名台灣女生。隨後警察到場關心，愛國同心會成員喧鬧到下午3點半左右才離開。

文中補充，經過警察勸說，連儂牆活動後來移至信義區舉辦，部分人則留在西門町，以「移動電視牆」持續播放香港元朗反送中的抗議現場。

昨（26）晚就有網友在台北公館地下道發起連儂牆活動，介紹香港近年的大型社運活動，提供紙筆讓路人留言。據了解，連儂牆首次出現在雨傘革命期間的港府總部，被視為金鐘「佔領區」的重要地標；反送中期間，港民在所居地區建連儂牆，表達對《逃犯條例》修訂及鎮壓行動的不滿，為香港打氣。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法