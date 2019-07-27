郭台銘被國民黨騙兩次？ 他酸：傻了才和韓國瑜混一起

2019-07-27 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨明（28）日舉行全代會，並正式提名高雄市長韓國瑜參選總統，初選落敗的鴻海創辦人郭台銘確定不出席，前總統馬英九則認為，最重要的是郭董有這個心意。對此，時代力量立委徐永明表示，郭董是傻瓜，才會被國民黨騙兩次，「郭董傻了，才會和韓國瑜混在一起」。

馬英九今天上午出席「中國遠征軍與中緬印戰區學術研討會」，會前被媒體問及是否與郭台銘聯繫，馬嚴肅回應「沒有」，對於郭台銘不出席全代會，他則認為「最主要的是他有這個心意，應該是最重要的一點。」

「郭董是傻瓜，才會被國民黨騙兩次，馬難道沒想『抽韓換X』。」徐永明在臉書發文說，馬英九這個國民黨傳統政治菁英，若不是尋求未來的政治庇蔭，真的會心甘情願支持韓國瑜嗎？但馬英九也點出國民黨人貌合神離的現狀，就算明天朱立倫、馬英九等各大老出席全代會，拿著鋤頭作秀，內心應該是想接下來有沒有「抽韓換X」的機會吧！

徐永明指出，馬英九應該也知道，不久前郭台銘怎麼拿真心，換國民黨絕情，現在還有臉再叫郭董掏心掏錢？郭擺明就和台北市長柯文哲有溝通管道，思索如何徐圖再起，對韓國瑜拿副總統之位引誘，他也置之不理。「郭粉今日也開始衝總統大選連署，目標鎖定百萬份，就等郭董歸國準備虎嘯天下！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法