內政部拍板鬆綁！7日內海岸活動免申請許可

2019-07-26 12:17

〔記者黃欣柏／台北報導〕過去各界在海岸舉辦大小活動，均須依法進行申請，為便利民眾親近海岸，內政部在昨日部務會報中通過修法，將來在海岸舉辦王船祭、露營、拍片等活動，只要時間在7日以內，常見的6大類活動，將不必再申請許可，僅須在15日前向主管機關報備即可。新法將於近日發布施行。

內政部表示，本次通過「近岸海域及公有自然沙灘獨占性使用管理辦法部分條文修正草案」，主要是考量海岸及沙灘常有各種活動，為避免過度干擾民眾，故修法放寬。未來只要是沒有設置固定設施，且日期在7日以內的6大類活動，只要在活動前15日向管理機關或地方主管機關報備，不須再申請獨占使用許可。

根據內政部規定，本次開放的6大類活動，包括：王船祭、飛魚季等祭典活動； 牽罟、露營、營火晚會、沙灘排球架網、撐洋傘、沙雕展、淨灘等休閒體驗活動；環境教育解說、學術研究調查採集等教育研究活動；電影、紀錄片等影像拍攝記錄活動；災害防救演習活動；其他經地方主管機關會商管理機關認定的活動。

不過內政部強調，即使是不必申請許可的短期活動，主辦單位在活動後仍須將海岸恢復原狀，此外短期活動若在1年內的活動日數累計達3個月以上，仍須循程序在活動前申請許可，以免長期占用情形發生。

內政部也提到，為配合公安及救災需要，本次修法同時明定這類行為得優先獨占使用海岸，並可管制或禁止人員、車輛、船舶或其他行為進入、通過危險區域，不必先申請獨占使用許可，以確保重大災害發生時能及時因應處置。

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