移民署防制人口販運有功 台灣連10年獲第一級成效

2019-07-25 13:02

〔記者王冠仁／台北報導〕內政部移民署今舉辦為期2天的「2019年防制人口販運國際工作坊」，邀請近40國專家學者與官員，共商防制人口販運。台灣已經連續10年，獲得防制人口販運成效第一級國家，副總統陳建仁說，追求自由、民主、人權是台灣堅持的核心價值，將持續與國際合作，共同打擊人口販運。

移民署說，台灣能連續10年獲得防制人口販運成效第一級國家，主要是採取「4P」防制作為，包含查緝起訴（Prosecution）、被害人安置保護（Protection）、預防宣導（Prevention）及加強國際交流合作夥伴關係（Partnership）。

內政部長徐國勇說，台灣是鄰近國家人民移入、結婚、就業、就學的優先選項，這幾年，台灣積極規劃提出各項反歧視措施，許多外國人士來台就業、工作，因此防範國際犯罪集團從事不法行為成為重要關鍵，防制人口販運則是重要一環。

移民署指出，此次活動探討議題包含「國際防制人口販運趨勢」、「企業社會責任及漁工剝削探討」、「區域聯防人口販運」及「他國防制人口販運策略及案例」等4大主題，邀請國內外相關專家學者主講及與談。

防制人口販運策略中的夥伴關係，是非常重要的一環，這次還邀請到美國國務院「2018人口販運英雄獎」得主、韓國Kim Jong Chul律師及東協防制人口販運計畫（AACT）越南辦公室執行長Hanh Dang，希望能精進台灣區域性防制策略及觀念，持續與國際夥伴加強合作，落實人權保障。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法