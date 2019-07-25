神祕「永和警衛室」曝光 身負小英維安重任

2019-07-25 12:25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國安人員少校吳宗憲、張恒嘉等人，涉嫌利用總統出訪專機出入境行李禮遇之便走私近萬條菸，引發喧然大波。而吳宗憲、張恒嘉所屬的「永和警衛室」，為蔡總統維安的重點單位，該任務編組自蔡英文總統2016年當選以來編成，如今因私菸案浮上檯面，未來將成案情釐清的焦點單位。

根據我國「特種勤務條例」規範，特勤任務編組的指揮官為國安局長，副指揮官二位，其一為特勤中心副指揮官，另一名為總統府侍衛長兼任，前述二職現由憲兵出身的周廣齊中將、代理中將缺的空軍少將柳惠千擔綱。

至於正副總統官邸維安部分，我國總統、副總統上任後，皆有個官邸「警衛室」任務編組，負責總統維安人數超過百人，副總統至少50人以上。每個警衛室皆有「代號」，便於執勤人員溝通與確認警衛對象動態，例如在蔡上任後正式成立的「永和警衛室」，就是取「永久和平」寓意，副總統陳建仁的警衛室則取名「平安」。至於卸任總統，其「禁衛軍」人數將大減至10人上下，降編為「警衛組」。

至於「永和」、「平安」警衛室主任則為少將編缺，前者目前由柳惠千暫代理，後者則由自國安局借調的林媽喜少將擔任。另外，除正、副元首貼身近衛，憲兵指揮部211營、332營司職總統府、總統府官邸中衛區維安工作，外衛區則由警察擔綱；如正、副元首赴外地，會調派當地憲警投入維安。

但就我國現行制度，涉及總統、副總統維安的編制相當複雜，維安人員的「上司」就包含總統府所屬單位的總統府侍衛室，以及國安局特勤中心二股主要勢力，自身組成人馬來自各方，已有「多頭馬車」疑慮。雖然總統府、檢方稍早都駁斥檢調到總統官邸搜索，而是去特勤人員宿舍保全證據，未來永和警衛室內部運作仍將是釐清案情的重點。

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