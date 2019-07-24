陸委會批中國國防白皮書︰藉兩岸議題擴軍

2019-07-24 15:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國發布國防白皮書觸及台海議題，其中批評台灣「挾洋自重」，並稱解決台灣問題、實現國家統一，是中華民族根本利益，而台獨分裂勢力是台海和平穩定最大威脅。對此，陸委會表示抗議，對於北京當局假藉兩岸議題擴張軍武、揚言對台動用武力，我們堅決反對與譴責。

陸委會表示，中共挑釁行為不但衝擊兩岸和平，已嚴重違反國際法和國際關係的和平原則，更挑戰區域安全秩序，造成周邊國家的不安及憂慮。今日記者會中還暗示將動用解放軍處理香港議題，企圖重現「六四鎮壓」。我們認為，中國共產黨侈言永不稱霸及擴張、一切軍事建設是為「和平」等，究其根本全是武力侵犯的謊言，我們呼籲國際社會嚴肅關切並抵制。

陸委會重申，台海和平與區域穩定最大的威脅，就是中共始終不放棄武力犯台。今年初「習五條」後，解放軍頻繁演習、機艦在台灣周邊抵近巡航，更滲透台灣社會呼應其立場，脅迫台灣接受業已破產的「一國兩制」主張。中共操作反民主、反和平行徑，及進一步訴諸戰爭的企圖，這才是造成台海與區域情勢緊張的主因。我們要正告中國共產黨認清一個事實，中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國！

陸委會強調，對於中共長期以來昧於事實，利用政軍手段試圖壓迫及消滅中華民國，已嚴重侵犯台灣人民自由選擇意志及生命財產安全。我政府責無旁貸，將持續強化自我防衛能力與民主防護，堅定捍衛國家主權與民主體制，堅守2300萬台灣人民自由選擇未來的權利。我們呼籲北京當局及早放棄使用武力等非理性的惡意手段，改善兩岸關係，理性處理香港等議題，真正做到區域負責任的一方。

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