滑冰經典賽主辦權遭「政治取消」 外交部強烈譴責中國蠻橫

2019-07-24 12:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕滑冰協會前晚9點臨時接獲國際滑冰總會（ISU）來信，告知「因國際情勢關係」，聲稱台灣不適合辦理國際賽，故無預警取消「2019年亞洲公開花式滑冰國際經典賽─台北站」主辦權，並改在中國東莞進行。外交部今天表示高度遺憾，並對中國再次介入國際NGO組織、不當施壓取消我方主辦國際賽事的橫蠻行逕予以強烈譴責。外交部也批評中國惡意打壓，「只會再次引起台灣人民對中國的憎恨」。

我國滑冰協會原訂於今年10月30日至11月3日舉辦「2019年亞洲公開花式滑冰國際經典賽─台北站」，是備受矚目的國際滑冰盛事。台灣首次申辦，冰協緊鑼密鼓籌辦之際，卻無故被取消主辦權。

滑冰協會於7月23日晚間緊急公告，接獲國際滑冰總會（International Skating Union, ISU） 來信告知，以「國際情勢關係我國目前不適合辦理國際滑冰賽」為由，取消台北主辦權，改由香港協會主辦，並照原訂日期在中國東莞辦理。ISU並已於官網自行變更主辦單位為中國香港，且廣為週知各會員國。

外交部今天表示，事發突然，體育署已請協會秘書長今（24）到體育署說明案情及研商因應對策，包括提出抗議等。必要時，體育署將邀集外交部、中華奧會等相關單位共同討論本案後續處理之道，以維護我會員權益及國家尊嚴。

外交部並表示，對國際滑冰總會因「政治因素」取消我滑冰協會主辦權表達高度遺憾，並對中國再次介入國際NGO組織、不當施壓取消我方主辦國際賽事的橫蠻行逕予以強烈譴責。

外交部批評，中國惡意打壓我民間組織參與國際活動的霸道舉措，「只會再次引起台灣人民對中國的憎恨」。外交部並強調，政府一向捍衛民間專業團體舉辦國際賽事、參與國際活動，外交部將持續與各部會合作，積極提供協助，以共同維護我國民間組織主辦和參與國際體育活動，以及我國選手的平等參賽權利與尊嚴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法