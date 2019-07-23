國際會議9月起連發 台灣參與可望有正面發展

2019-07-23 20:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣國際參與屢遭中國打壓，已多年未能參加聯合國、國際民航組織、國際刑警組織與世衛等重要國際會議。下半年將有多個國際會議陸續登場，外交部今天表示，除了規劃推動與跨部會溝通協調，也諮詢友邦和理念相近國家，「目前為止接收到許多正面訊息」，相信將會有正面發展。

中國打壓台灣無所不用其極，使我國貢獻國際的努力格外艱難，下半年則將有多個國際會議陸續登場，是台灣爭取貢獻的良機。外交部國際組織司司長陳龍錦今天回應媒體提問時說， 9月至11月將是國組司最忙碌的時候，不過現在公開推案策略為時尚早。

陳龍錦細數，聯合國（UN）將於9月17日在紐約召開第74屆年會，國際民航組織（ICAO）於9月24日在蒙特婁召開第40屆大會，國際刑警組織（INTERPOL）大會則於10月在智利登場，此外，尚有11月中旬的亞太經合會（APEC）與年底在智利舉行的聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第25屆締約方大會。

陳龍錦說，這幾個案子都受到各方關注，也是國組司每年的工作重點，而其實在每年的6月到8月期間，主要是內部準備各項推案工作的階段，包括國組司內部規劃、跨部會溝通協調，以及不可或缺的是和友邦與理念相近國家的諮商和討論。

陳龍錦並沒有進一步透露推案要點或策略，僅表示未來較完整資訊時會再和公眾報告。不過陳龍錦也提到，「到目前為止，接受到很多正面訊息」，他個人也相信，今年推案「會有一些正面發展」。

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