國安局私菸案 黃國昌再爆︰5部運菸貨車屬於總統府

2019-07-24 13:06

首次上稿12:28

更新時間13:06

〔記者彭琬馨、蘇永耀／台北報導〕國安局人員遭踢爆，利用總統蔡英文出訪期間，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境。檢舉人時代力量立委黃國昌今上午受訪時再點名，外界關心類似事件以前是否也有發生過，最關鍵的證據「就是華航的電磁紀錄」，但檢調至今仍不作為，華航的主管機關交通部也沒有任何行動，痛批檢調系統、交通部長林佳龍「你們到底在做什麼」？

總統府預計下午2點說明

他並踢爆，此次購菸名單主要是以總統府國安特勤為主，因總統府特勤隸屬總統府而非國安局，派出的5部運送香菸貨車不是國安局、而是總統府的，不過他發文至總統府詢問誰簽准派車單的公文，卻被以偵查不公開為由拒絕回覆。對此，總統府預計下午2點進行說明。

總統蔡英文「自由民主永續之旅」11日出發，返國當日卻爆出，有國安人員利用總統專機出訪海關免驗的機會，大量採購免稅菸品，數量高達9800條，且此事已成為國安人員的陋習，多半利用組統出訪海關免運的特權挾帶私菸。

時代力量立委黃國昌今上午受訪時說，華航目前須面對行政與刑事犯罪兩大責任，協助保管私菸的華膳空廚，違反保稅倉庫管理規定、也違反關稅法授權辦法，主管機關關務署應針對華膳空廚喪失自主管理能力開罰。

黃國昌也說，依照菸酒管理法規定，只要攜帶超過5條以上的菸品，就應該出示菸酒進口業許可執照，華航明知訂購人沒有執照，卻仍銷售高達9000多條的菸品，「我們對於輸入菸品的管理，什麼時候墮落到這種地步」？痛批主管菸酒管理的國庫署應出面說明。

此外，黃國昌也強調，過往是否曾發生類似事件，最關鍵的證物就是華航的電磁紀錄，只要華航公開過去的飛航專案買了多少菸品，這就是最確切的證據，此關鍵證物在華航內部，但檢調至今仍不採取保全證據的作為，「是要等華航把電磁紀錄處理乾淨嗎」？黃國昌也說，肯定交通部長林佳龍究責沒有上限的態度，但「人民要的是行動不是口號」，呼籲交通部應盡快要求華航公布所有帳冊資料、進行行政調查。

黃國昌也再度痛批國安會秘書長李大維，「早就應該出面說清楚」，至今仍躲在總統府內，讓總統跳到第一線處理，根本沒有把立法院的監督放在眼裡。

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