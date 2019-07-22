郭台銘未回應 可能缺席國民黨全代會

2019-07-22 20:21

〔記者林良昇／台北報導〕決戰2020年總統大選，國民黨將在7月28日召開全代會，正式提名高雄市長韓國瑜參選總統，國民黨已對前主席、與韓角逐總統的4人發出邀請函，但鴻海創辦人郭台銘連日神隱，尚未回復黨中央，不確定是否會出席全代會。

國民黨將於7月28日舉行全代會，將於會中正式提名韓國瑜參選總統，並與明年立委選舉候選人聯合造勢，黨中央也照往例，邀請5位前主席，包含連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱都會出席﹔國民黨也邀請與韓國瑜一同角逐黨內總統初選的參選人，展現大團結氛圍。

國民黨文傳會代理主委程美華表示，朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中均已回覆會出席全代會，郭台銘還未回覆，不確定是否出席。

國民黨中央黨部一、二樓的主題佈置今因應全代會重新佈置，與去年的主題同樣為「革新團結，重返執政」，但副標從去年的「拼經濟，顧生活」，改為「拼經濟，找出路」。

程美華也說，今年全代會將安排造勢橋段，由總統候選人手拿鋤頭除草，象徵刨除民進黨施政缺失，長出金錢樹﹔而立委候選人打保齡球，讓綠色保齡球瓶全倒，同時也象徵讓民進黨「全倒」﹔閉幕橋段則安排所有台上人員擲出紙飛機，全黨也一起合唱歌曲「我要飛」，代表國民黨將要起飛。

在全代會當天，國民黨也將準備2套「先人物品復刻板」進行拍賣，充實黨庫，將是孫文的原版三民主義及蔣介石的眼鏡、手套，作為復刻版小物，各都僅做1套。

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