國民黨7/28全代會 「鋤舊創新」、保齡球「全倒」敵軍造勢

2019-07-13 14:17

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨7月28日將在新北市板橋體育館召開全代會通過提名總統參選人，並舉行總統、立委參選人的聯合造勢，為2020大選誓師，其中主要橋段將安排總統參選人手持鋤頭並象徵性做鏟土動作，藉此凸顯國民黨重返執政要「鋤舊創新」，已提名的60位立委參選人則要推擲保齡球，讓代表民進黨各種執政弊端的綠色球瓶「全倒」，象徵敵軍被團結一心的藍軍成功擊潰。

根據規劃，當天開場將安排原住民舞蹈團演出「勇士舞」，象徵藍營不畏艱難的勇氣與力量，準備全面迎戰大選，舞台設計則以藍營傳統造勢場合藍、白、紅3種色調元素為主，大會主軸就是「革新團結，重返執政」，「拼經濟、找出路」，台下黨代表每人發放一支印有造勢主軸的標語的充氣加油棒，營造熱鬧氛圍。

國民黨主席吳敦義將帶領大家唱國歌，向國旗、黨旗及總理孫中山鞠躬，然後吳敦義恭讀總理遺囑並致詞後，全體黨代表將鼓掌通過總統提名人，隨即展開總統、立委參選人的聯合造勢活動，造勢後還要進行約10分鐘的「黨部小物義賣」活動，現場並設有小額募款區與文創小物區，以籌募黨務工作經費，當天還會利用造勢後的時間，安排立委參選人分別與吳敦義及總統被提名人定裝拍照。

有關造勢橋段設計，總統參選人部分為「鋤舊創新」，要在舞台上拿著一把鋤頭，象徵性做鏟土動作，舞台上的LED背板畫面會示意因為蔡政府執政霸道、酬庸、鎖國、不公不義、空污等問題而乾涸的台灣土地，然後再重新長出象徵希望的新幼苗，總統參選人允諾與士、農、工、商一起努力，打拚台灣的未來。

在立委參選人部分，主要凸顯藍軍團結一心，每位立委參選人將手上拿著一顆印有黨徽的藍色保齡球，做出向前推擲的動作，再配合身後LED螢幕上印有政治惡鬥、霸道、不公不義、鎖國、酬庸、空污、意識形態等綠色保齡球瓶被「全倒」，象徵敵軍將被團結一心的藍軍成功擊潰。

造勢最後還將全體大合唱，由總統參選人與吳敦義帶領所有立委參選人一起將紙飛機向前射出，象徵全黨團結、起飛，然後總統參選人將走入觀眾區與黨代表握手致意。

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