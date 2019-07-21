盧秀燕做了這件事 藍綠議員「涕零」：8年沒碰到了

2019-07-21 09:28

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市長盧秀燕最近密集拜訪中市議會議員，65位議員中，不分黨派已拜訪超過40位，面對市長帶團隊親自來訪，不少議員私下表示：過去胡志強及林佳龍都沒有這樣過，8年以上沒有市長親自到訪，盧秀燕使出這一招對市政有無幫助？恐仍有待觀察。

台中資深議員表示，過去胡志強執政，沒有全部議員服務處都拜訪，如果有也是「重點」去，議員之間如果聽到市長去了誰那，沒去誰那，難免互有比較。

至於林佳龍市長時代，藍綠議員都說，林佳龍沒有拜訪過議員服務處，甚至連同為綠營或是嫡系的議員，他也不會特別前往拜訪。

由於2位前市長分屬不同政黨，這次盧秀燕不分黨派前往拜訪，可以說是台中政壇8年來首見，也讓議員們應對之間，頗有分寸拿捏的考慮，尤其是同屬國民黨的議員就算了，如果是不同政黨的民進黨，大家考量就各有不同。

其中，有些在議會比較屬於「大炮型」的議員，就是低調相迎，或是找里長一起，等於是一個現場跟市長陳情地方問題的見面會，不過，也有議員「大喇喇」，不但發新聞稿講述見面內容，甚至貼臉書表示」感謝」。

例如民進黨東南區議員鄭功進就在臉書貼文，表示感謝5年來第一位市長盧秀燕到他服務處關心市民心聲，甚至到二樓探望他88歲的老母，「讚」。

而同屬東南區的另一位議員邱素貞則是發出新聞稿，表示盧秀燕到訪她替東南區爭取了那些建設，另一位東南區的議員何敏誠也一樣強調自己爭取了東南區的建設。

不過，市長一一拜訪議員服務處到底有沒有效用？一位綠營議員私下表示，見面三分情，有互動多少可以互相了解，但另一位綠營議員則表示，拜訪只是府會溝通的一步，但後續要觀察的是議員建議的市府有沒有做到落實？如果沒有，那這樣的拜訪是沒有意義的。

民政局長吳世瑋則表示，依據他的了解，過去胡志強市長及林佳龍市長的確沒有一一拜訪議員服務處，盧市長目前已拜訪了超過40位議員，互動非常良好，接下來幾天會把議員服務處拜訪行程走完，相信對台中市政推動是有幫助的。

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