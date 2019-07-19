神農路清淤遭神話？ 韓國瑜：新團隊不會往臉上貼金

2019-07-19 14:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府最近進行神農路清淤工作，強調已清淤2500噸，更有媒體出現神農路20年未清淤的不實報導？對此，韓國瑜表示，清淤工作要2年才能完成，新團隊不會往臉上貼金。

對於清淤工作遭污衊，陳菊辦公室回應說， 正確的清疏數據是105年清疏長度達4219公里，清淤量達5萬6811噸。106年清疏長度達5115公里，清疏量達5萬8554噸。107年清疏長度達5337公里，清疏量達5萬5195噸。

陳菊辦公室強調，這個數據來自環保局溝渠清疏、水利局中小排和雨水下水道清疏數據加總。韓國瑜單單只算雨水下水道一項，「這不叫良心，這叫黑心」。清淤是每年的例行工作，為了選總統而污衊市府公務員，更是良心何在？

韓國瑜今天接受聯訪，有媒體問他說，臉書發文表示清淤是良心，但某些媒體說神農路20年沒清過，其實水利局每年都有清淤並驗收？

韓國瑜回說，清淤下水道是良心工作，能做多少就盡量去做，預計年底前要清40公里，編列預算2500萬完全不夠，再以第二預備金3500萬支應，總共6千萬，感覺還是不夠。

韓國瑜表示，根據李鴻源的估計，清淤工作要2年才能完成，「新團隊不會往臉上貼金，指責別人，這樣是不對的」，該做多少繼續把工作做好，這才是負責任的態度。

另針對高雄市18萬盞路燈，韓國瑜承諾要全部換成智能化路燈，讓每位市民騎機車或開車晚上回家，都有一盞明亮路燈，他說「這些都是份內的工作」。

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