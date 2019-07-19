躲過輕颱韓國瑜深夜PO下水道清淤照 綠民代批誤導民眾

2019-07-19 12:20

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市昨天躲過颱風侵襲，並未降下大雨，高雄市長韓國瑜昨天深夜在臉書PO文，自誇市府清淤成效，稱「清疏長度已超過過去幾年的每一年」、「長度、重量都會比過去3年加起來還多」。綠營議員邱俊憲批韓企圖「以篇蓋全」，誤導抹煞過去市府的努力，刻意忽略原高縣區域排水、中、小排水的建設，實在很不厚道。

邱俊憲說，原高雄縣因多為非都市計畫區，雨水下水建設不到50%，主要的防洪主力靠區域排水，中、小排水系統，這些建設韓國瑜刻意忽略，好像只要做好下水道清淤，防洪治水就都沒事了一樣，他這樣的說法，明顯要誤導民眾對前市府的觀感，手段很不厚道。

韓國瑜稱，「昨日我到鳥松區神農路視察下水道清淤狀況，光是昨（17）日一整天，工程人員就清出大約167噸的淤泥。而至目前為止，總長約370公尺長的神農路下水道已經完成清淤250公尺，期望神農路以及其他已完成清淤的區域在清疏工作完成後，能夠不再陸路成渠、逢雨必淹。」

文中還說，「我這裡也簡單向各位鄉親朋友報告一下目前高雄雨水下水道（不含中小排水溝與側溝）的清疏情形：

✅已完成清疏累積至14.7公里、1.3萬頓

✅清疏長度已超過過去幾年的每一年

✅預計今年底清疏長度將達39公里、重量3.8萬頓。長度、重量都會比過去三年加起來還多，所投入經費也低於過去花費的總金額」

最後還感謝水利局相關工作同仁和參與清疏下水道的辛苦工作人員，長度、重量都會比過去3年加起來還多「我們要讓大家感受到港都的良心」還給大家一個不會遇雨便淹的高雄。

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