高市清淤遇雨破功！ 神農路打回原形變神農溪

2019-07-11 16:24

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄地區今天上午下起大雨，高市府大力清淤的鳥松區神農路竟變成「黃河」，有機車涉水而過時拋錨，其他騎士不敢涉險掉頭離去，罵聲連連。高市議員邱俊憲批，市長韓國瑜誇口清淤就不會淹水，沒想到一下子就打回原形，他說，治水不是一蹴可幾，更不是靠表演。

高市水利局副局長韓榮華指出，積水路段原本就地勢低窪、容易積水，清淤前積淤有1米深，目前只剩30公分，而先前完成清淤的神農路890之1號轉彎段，已經沒有積水，清淤仍有其效果。

高雄市區上午傾盆大雨，素有「神農溪」之譏的神農路又積水，且區域就在高市府正在清淤工地周遭，相當諷刺。有機車騎士試圖闖越積水區，沒想到機車泡水拋錨，有人牽機車涉險而過，更多人掉頭繞道。

邱俊憲說，市長韓國瑜曾誇口清淤就不會積水，沒想到馬上打回原形，更何況當時雨量還沒達到紅色警戒。他表示，該地區為丘陵地，大雨會把泥沙不斷沖刷下來，不是靠一次清淤就可以完全解決。他批評，韓國瑜總把問題過於簡化，治水不是靠幾分鐘表演式探查下水道，就可以釜底抽薪根除。

韓榮華表示，目前清淤路段為神農、水管路口至曹公新圳，全長約370公尺；高市府已向營建署爭取1000萬元經費，將進行同路段路面墊高、側溝排水改善工程，全長約400公尺，正進行發包作業。

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