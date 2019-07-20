蔡英文總統今過境丹佛 聚焦台美科學交流

2019-07-20 00:14

〔特派記者楊淳卉／隨行報導〕總統蔡英文於結束「自由民主永續之旅」訪問加勒比海四友邦行程後，於當地時間19日下午2點45分（台北時間20日凌晨4點45分）抵達美國科羅拉多州丹佛市過境停留兩晚。蔡總過境丹佛期間，除規劃與科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）及參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）會見外，主要聚焦台美科學領域交流，將規劃參訪「福衛星七號」美方指導單位國家大氣研究中心（NCAR），以及國家再生能源實驗室（NREL）等美方重要國家科學機構。

此行為中華民國總統過境美國期間首次到美國內陸地區。蔡總統抵達丹佛後，將分別與科羅拉多州州長波利斯及參議院外交委員會亞太小組主席賈德納會見，傍晚規劃與當地主流暨僑界人士晚宴。由於丹佛市亦為多次在國會力挺台灣的賈德納的選區，屆時兩人互動將成為焦點。

當地時間20日上午，蔡總統將在賈德納及美國在台協會（AIT）主席莫建陪同下參訪國家大氣研究中心，由NCAR主任約瑟，以及台灣科學家美國大學大氣研究聯盟大型研究計劃主任郭英華、NCAR資深科學家李文兆親自接待，隨後參訪NCAR七大實驗室之一地球觀測實驗室。

蔡總統於當地時間20日中午將與賈德納餐敘，下午則在賈德納及莫建陪同下，參訪國家再生能源實驗室。傍晚，蔡總統與隨團台灣媒體進行茶敘後，結束於丹佛市的過境行程。蔡總統預計當地時間21日上午9點離美，台北時間廿二日中午返抵國門。

NCAR為國際間最重要的大氣科學研究機構，80年代起就與台灣開始包括「劇烈天氣氣象實驗」、「航空氣象現代化計畫」、「改進中小尺度及颱風之天氣預報」以及「福衛三號」、「福衛七號」等大氣合作項目。

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