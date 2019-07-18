庶民？ 韓國瑜再爆擁「千萬別墅」 李佳芬持建商9成股份

2019-07-18 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜夫婦位在雲林古坑農舍違建爭議尚未落幕，打著「庶民」口號選總統的韓國瑜18日又被踢爆與妻子李佳芬在雲林擁有一戶「千萬別墅」，且李佳芬還擁有該別墅建設公司的9成的股份，有人諷刺，韓國瑜夫妻根本不能算「庶民」，而是「墅民」。

綜合媒體報導，韓國瑜夫妻今天又被踢爆，除了擁有豪華農舍，兩人還擁有一戶位於雲林縣斗六市三光里頂柴路的「比佛利莊園」千萬透天豪宅，該別墅屬「獨棟雙併」5樓電梯別墅，僅13戶，「戶戶5車位，人車皆分道」，總價1600萬至1960萬。韓國瑜夫妻擁有這戶的地坪達58.38坪，建坪更有143.35坪。

另外，有趣的是，該建案的建設公司為「翰霖坊建設有限公司」，資本額為1100萬5000元，代表人是李佳芬的弟弟、雲林縣議員李明哲，持有100萬5000元的股份，而查詢韓國瑜先前公開的財報可發現，李佳芬投資了「翰霖坊建設有限公司」其餘的1000萬元股本，因此這家建商等於是「李佳芬姊弟獨資的公司」，李佳芬更是持有9成股份的大股東。

據《三立新聞網》報導，對此，民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴質疑，「像他（韓國瑜）這樣住豪華大別墅，這樣算是庶民嗎？」

據《ETtoday》報導，一名鄰居指稱，這排別墅的建造、擁有者在當地不是秘密，李佳芬與父親、前縣議員李日貴還曾在別墅動工前拜訪附近鄰居，希望大家能體諒施工期間的噪音。

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