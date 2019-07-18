國會外交 立院率團訪歐洲議會建立常態交流

2019-07-18 12:36

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院今發布新聞稿表示，秘書長林志嘉受歐洲議會秘書長威勒（Klaus Welle）邀請，率秘書處、議事處、總務處、法制局、人事處等文官單位赴歐洲議會進行國會考察，並規劃未來雙方將建立常態性文官團交流，突破過去僅限於國會議員層級的互動關係。

立法院新聞稿表示，林志嘉於本月15至17日赴歐洲議會進行考察，於訪問期間與威勒秘書長、各業務單位代表、歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）等8位友我歐洲議會議員及各黨團政策顧問進行會晤；會晤過程中，除感謝威勒的邀訪外，亦當面邀請威勒率領歐洲議會文官團來台訪問立法院，希望未來雙方能夠建立常態性的文官團交流。這個提議也獲得威勒正面的回應，他提到歐洲議會與印度及美國國會間亦有常態性交流，也認同彼此應該建立國會間文官系統的常態性交流機制。

新聞稿指出，此行訪問團也在我駐歐盟代表處大使曾厚仁及議會組同仁安排下，連日與歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）等8位議員、10餘位各黨團幹部、政策顧問及助理進行會見。

蓋勒為歐洲議會外交委員會資深議員，在會晤中，蓋勒表示他對台灣在脫離戒嚴後所發展的多元民主化深表贊同，此亦為他長年支持台灣的原因。林志嘉則回應，感謝蓋勒長年對台灣的支持，因為台灣面對中國強大的打壓，同時身處在維護「民主、自由、人權、法治」價值的最前線，可以說台灣的存在有其重要性，因為台灣所守護的價值，同時也為全世界所共享。此外，蓋勒也針對台灣在假訊息防制措施表達關心，林志嘉則分享台灣近期在相關法制的修訂。

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